Jairo Concha: “Tenemos que buscar el bicampeonato”

Jairo Concha, mediocampista de Alianza Lima, habló sobre el presente del cuadro blanquiazul en la Liga 1 Betsson. El volante peruano, asegura que el objetivo de este año de los íntimos es conseguir el bicampeonato nacional

Asegura que pelearán los primeros puestos en la tabla de posiciones para así ser campeones nacionales: “Este nuevo año con Alianza Lima, creo que el objetivo es el mismo. Tenemos que salir a proponer a todos los campos y buscar el campeonato”

Sobre los dos partidos pasados que solo han sumado 2 puntos de 6: “En los dos primeros partidos, lastimosamente, no pudimos conseguir los resultados. En el primero, no tuvimos una buena performance; en el segundo, estuvimos un poco mejor, aunque todavía no llegamos al nivel esperado”, admitió el exintegrante de San Martín.

Señaló que en las siguientes fechas, verán a Alianza Lima en su 100%: “Creo que, en las siguientes fechas, vamos a encontrar nuestro nivel y vamos a poder sacar los triunfos necesarios”

Sobre su estilo de juego en este 2022, menciono que está entrenando muy duro para mejorar su futbol: “La versión que van a ver de mí es más o menos la que vengo trabajando. Poco a poco, estoy mejorando en algunos aspectos que me faltaban. Cuando llegue a mejorarlos, a pulirlos, van a ver un Jairo Concha diferente”.