Jairo Concha tras expulsión: “Me equivoqué, prometo no volverá a pasar”

Alianza Lima logró una gran victoria frente a Carlos A. Mannucci después de remontar el partido por 3-1 en la fecha 3 de la Liga 1. La ‘bustoneta’ no la pasó bien en el primer tiempo, debido a que expulsaron a Jairo Concha y terminaron con el marcador abajo al finalizar los primeros 45 minutos.

“Quiero disculparme primero con mis compañeros y luego con la hinchada, son errores que no se deben cometer y lamentablemente me equivoqué, prometo que no volverá a pasar… Gran triunfo y sacrificio del equipo que jugó gran tiempo con un jugador menos y demostraron que Alianza está para grandes cosas”.