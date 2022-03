James: “No sé si esté en los próximos procesos”

James Rodríguez, figura de la selección colombiana, publicó un sentido mensaje en Twitter tras no clasificar al Mundial de Catar 2022

James Rodríguez, figura de la selección colombiana, publicó un sentido mensaje en Twitter tras no clasificar al Mundial de Catar 2022. El triunfo de Perú en Lima sentenció la suerte de Colombia, que ganó 1 – 0 en Venezuela pero no le alcanzó.

Rodríguez dijo lo siguiente tras la eliminación: “Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial”.

En ese sentido, habló sobre el juego del equipo: “Me siento triste y no sólo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar. No sé que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”.

COLOMBIA AFUERA DE CATAR 2022:

Además, agregó lo siguiente en conferencia de prensa: “Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra”.

Recordemos que Colombia cayó ante Perú en Barranquilla. Un triunfo histórico de la Bicolor que terminó siendo fundamental para que los pupilos de Gareca puedan quedarse con el boleto del repechaje.