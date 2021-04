James: “Tenía todo listo para ir al Atlético pero el Real Madrid no me dejó”

James Rodríguez reconoce que “estaba prácticamente hecho” su fichaje con el Atlético de Simeone, técnico que le quiso convencer para contar con él

El mediocampista del Everton, James Rodríguez, habló con ESPN y confesó que tenía todo listo para jugar con el Atlético de Madrid tras su salida del Bayern Munich, pero que fue el Real Madrid el que finalmente no lo dejó. Además, el colombiano aseguró que tiene grandes objetivos con el conjunto ‘Toffee’ y que sueña con volver a jugar la Champions League.

“En el Madrid jugué poco, sobretodo en el segundo periodo. Tras salir del Bayern Munich, tenía todo listo para ir al Atlético de Madrid, pero el Real Madrid no me dejó” fueron las declaraciones de James Rodríguez cuando se le preguntó por su paso por el Real Madrid.

Sobre su actualidad con el Everton

“No ha sido un año fácil para mí por lo problemas físicos. Pero sé que cuando estoy bien, el equipo está bien. He hecho ver bien al club, a mis compañeros. Quiero que el Everton muestre un buen fútbol, aunque acá es difícil porque todos los equipos son muy competitivos”.

Volver a jugar la Champions, principal objetivo

“Este equipo está para meterse en competencias europeas. Si yo estoy bien, el equipo se ve bien. Esa es nuestra meta, este año vi la Champions por tele y no me gustó nada, porque venía jugándola desde el 2012 seguido. No la jugué con Mónaco y de ahí jugué todos los años”.

De no ser por Ancelotti, James no estaría en Everton

“Si no estuviera Carlos, yo no hubiera venido. Es la verdad, ya después empecé a conocer el club, las personas que trabajan acá y vi que todos querían ganar, igual que yo, es lo que quiero. Pero el hecho de que Carlos estuviera, fue fundamental”.