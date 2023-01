Javier Navea: “La experiencia en Brasil es muy buena, entrenaba bastante con los profesionales y jugaba los partidos con a la Sub 20 de Gremio Novorizontino en la Copinha”

El futbolista nacional Javier Navea indicó a un programa deportivo que viene pasándola bien en el Gremio Novorizontino de Brasil, pero indicó que su préstamo finalizará en feberero.

“La experiencia en Brasil es muy buena, entrenaba bastante con los profesionales y jugaba los partidos con a la Sub 20 de Gremio Novorizontino en la Copinha. Pienso que el fútbol acá es un poco más rápido, tienes menos tiempo para pensar a la hora que tienes el balón, tienen más intensidad para marcar y utilizan mucha fuerza”, comentó el volante de 19 años.

Consultado sobre su futuro, Navea dijo: “Todavía no he conversado con el profesor Guillermo Salas. Aquí en Brasil todo ha salido bien, estaban interesados en mí, pero ahora me toca conversarlo con mi agente y ver qué es lo que más me conviene”.

Luego, el peruano aseguró: “De todas maneras, tengo que volver al Perú el 28 de febrero y presentarme con Alianza Lima el 1 de marzo”.