¡Jean Ferrari arremetió contra el Fondo blanquiazul!

El administrador crema, Jean Ferrari, dio duras palabras en contra del Fondo Blanquiazul.

Es conocido la disputa que existe desde siempre entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por conocer quien impone más sus ideas. Esta vez, salió a declarar el administrador crema, Jean Ferrari, quien, cansado de la situación, dio unas fuertes palabras contra el Fondo Blanquiazul.

“Deberían enfocarse en ellos y no estar hablando de nosotros porque sino yo también debería estar preguntando ¿Quiénes integran el Fondo Blanquiazul? ¿Quiénes son y qué hacen? ¿Por qué no son transparente o hay algo raro? Comienzan las especulaciones, no estoy enfocado en ellos, no me interesan ellos, nosotros nos preocupamos en nosotros, pero parece que ellos viven mirándonos a nosotros, ya cansan también”, señaló Jean Ferrari.

El ex jugador, es cociente que este tipo de cosas, no suman a ningún bando y que, por el contrario, termina por aburrir y cansar a los hinchas de ambos cuadros. De igual manera, invita al compadre a arreglar su casa en vez de estar fijándose en lo que pasa en la vereda de en frente.

“Entonces, empezaré también a hablar de ellos, es desgastante, eso genera fastidio al hincha, y también debe ser a sus hinchas, porque están hablando todo el día. ¿Por qué no construyen su CAR? Sin embargo, hablan de nuestros escenarios”, agregó Jean Ferrari, dejando picante la situación.

Cambiando de tema, Jean Ferrari, también fue consultado sobre la importantísima victoria que logró Universitario de Deportes en una plaza siempre difícil como Sullana. Fueron tres puntos que no solo suman en la tabla de posiciones, sino también en lo moral y llenan de confianza a los jugadores en este reinicio del Torneo Clausura.

“Estuvieron a la altura de las circunstancias y ahora ya a pensar en el duelo del miércoles ante Sport Boys, que va a ser un partido durísimo, ya que ellos vienen con la necesidad de recuperarse. Estamos esperando ese partido para reencontrarnos con nuestra gente. (…) Hay que ir partido a partido, hay que remar muchísimo, son partidos muy intensos porque los equipos van a poner un poco más cuando enfrentan a la ‘U’, ya estamos acostumbrados. Hemos retomado la senda de estar peleando arriba y eso nos llena de responsabilidad”, finalizó Jean Ferrari.