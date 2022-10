Jean Ferrari: “Compagnucci tiene contrato por todo el 2023”

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se refirió sobre Carlos Compagnucci y del presente y futuro de jugadores cremas

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, aseguró la permanencia del técnico Carlos Compagnucci y también mencionó sobre el futuro que le espera a “Los Merengues” el siguiente año.

“Creemos que Carlos Compagnucci ya le tomó la mano al equipo, son 10 partidos que no pierde el equipo y como tal él tiene contrato por todo el 2023. Confiamos plenamente que el próximo año será un gran año para el club”, mencionó Ferrari para Radio Ovación.

Respecto a los refuerzos que no dieron la talla esta temporada, el administrador de la “U” señaló: “Cuando hay errores hay que asumirlo, porque en la vida no todo es éxito y aciertos. La idea es reconocer las fallas y minimizar el margen de error”.

Sobre los refuerzos para el 2023, Ferrari comentó: “Manuel Barreto está sondeando algunos futbolistas. ¿Gabriel Costa? No me gustaría hablar de nombres porque no es el momento, lo cierto es que el próximo año apuntamos a salir campeón y para ello esperamos tener un equipo acorde al objetivo institucional”.