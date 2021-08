Jean Ferrari: “Es posible que vuelva Gregorio Pérez”

El administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, dio a conocer que Gregorio Pérez está en el radar para ser el nuevo DT de la ‘U’

Luego de la designación como nuevo administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari dio declaraciones sobre la situación general del club. Uno de los temas a tratar fue acerca de quién se pondrá el buzo para ser el nuevo director técnico ‘crema’.

Recordemos que fue el propio Ferrari quien trajo al ‘Goyo’ el año pasado antes de iniciar la pandemia: “Es una posibilidad de que Gregorio Pérez vuelva a ser entrenador de Universitario. No me he comunicado con él, recién se ha dado mi nombramiento”, afirmó en diálogo con RPP.

Ferrari también precisó que antes de tomar alguna decisión deportiva tendrá que realizar todo el tema del traslado para la nueva administración: “Lo primero que se debe hacer es la recepción del club Universitario, todo el tema lo documentario y las sedes. Se irá paso a paso y luego veremos la designación del nuevo entrenador”.

“Primero tenemos que poner orden, recibir las sedes y el acervo documental. A partir de eso se hará un diagnóstico de todo el club. Se verá el flujo y los movimientos financieros para saber con cuánto dinero contamos en Universitario y cuánto podemos invertir”, sentenció Jean Ferrari.

Gregorio Pérez se encuentra actualmente sin club. Hasta marzo de este año estuvo al mando del Defensor Sporting de Uruguay y en su corto plazo por el cuadro violeta registró dos partidos ganados, ocho empates y perdió en cinco ocasiones.

Universitario de Deportes viene de empatar la última jornada ante Sport Boys por la fecha 8 de la Fase 2. Con 24 unidades, se ubica en la octava posición. El objetivo del nuevo comando técnico será terminar lo más arriba para tentar una clasificación a algún torneo internacional.