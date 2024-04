Jesús Barco: “Si no queremos revertir esta situación, será difícil”

Tras la derrota por 3-0 ante Alianza Lima, Jesús Barco mencionó que el equipo debe esforzarse para salir del mal momento.

Sport Boys está atravesando dificultades en el Torneo Apertura. Después de asegurar su permanencia en la categoría el año anterior, el equipo rosado inició esta temporada con la esperanza de competir por puestos de clasificación. Sin embargo, han experimentado una serie de resultados adversos y actualmente se encuentran en la posición 13 con solo 11 puntos, producto de 3 victorias, 7 derrotas y 2 empates. Su último partido resultó en una derrota por 3-0 ante Alianza Lima. Tras el final del encuentro, el capitán Jesús Barco expresó algunas declaraciones que podrían generar malestar en el equipo.

El jugador de 27 años señaló que varios de sus compañeros “han dejado de hacer cosas” que solían realizar anteriormente, y afirmó que, incluso si llegaran entrenadores de renombre como Pep Guardiola o Klopp al equipo rosado, sería responsabilidad de los jugadores cambiar su actitud para revertir los malos resultados.

“Es posible que haya aspectos que no agraden al grupo o a ciertos compañeros, pero debemos enfrentar la realidad. No importa quién sea el entrenador, ya sea Pep Guardiola o Jürgen Klopp, si nosotros no estamos dispuestos a cambiar esta situación, será extremadamente difícil“, comentó Jesús Barco en una entrevista con L1MAX en la zona de mixtos.

Continuando, el capitán de Sport Boys agregó: “Como grupo, creo que debemos retomar las acciones que solíamos llevar a cabo y que hemos dejado de hacer. ¿Por qué ha sucedido esto? No tengo una respuesta clara. Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Necesitamos ser autocríticos. Este tipo de partidos requieren un enfoque diferente.”

Por ultimo, mencionó lo siguiente: “Creo que hemos entrado al terreno de juego con una actitud demasiado relajada, como si fuera un partido común, y debemos solucionar esta situación nosotros mismos, internamente, porque debemos respetar este escudo“.