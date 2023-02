Jesús Barco: “Uno sabe la presión que genera el Matute”

Jesús Barco, jugador de Sport Boys que anotó ante Unión Comercio, igual cree que la ‘Misiliera’ puede silenciar Matute. “Si planteamos bien y estamos concentrados se nos puede dar un resultado positivo”, comentó

Jesús Barco no tuvo protagonismo en 2022, donde apenas jugó 13 partidos con Sport Boys, pero hoy está con la moral al tope luego de su gol contra Unión Comercio, que selló el camino de la remontada por 2-1. Su motivación, de hecho, no puede ser mejor a puertas de visitar este domingo a Alianza Lima en Matute, donde sabe que la presión de las tribunas no será ajena, con un estadio que estará repleto al 100%. Depor charló con él, vía zoom, y nos demostró que ya tiene ‘cara de partido’. Por otro lado, también habló sobre los problemas de la ‘Misilera’, las cartas de los ‘grones’ y la “revancha” que quiere con Universitario.

“Para cualquier jugador anotar es algo importante. Creo que llego con confianza con el gol, con ganas de seguir haciendo bien las cosas, pero sabiendo que tendremos en frente a un rival fuerte, con una gran calidad de jugadores. Mañana tenemos que tratar de llevarnos el triunfo y hacer lo que el ‘profe’ (Guillermo) Sanguinetti nos pide en la semana”, comentó.

“La verdad no me fijo mucho en las estadísticas. Pero el gol sí lo grité por todo lo que un jugador pasa, nadie conoce la otra realidad del futbolista, solo ve cuando uno entra al campo. No saben por ahí el esfuerzo, los problemas, que uno puede tener afuera. También lo celebré porque no merecíamos perder, estábamos haciendo un partido aceptable, y fue tanta la euforia de poder empatarlo para luego voltearlo”, sostuvo.