Jhonny Baldovino: “Ninguna empresa podría sentarse a negociar los derechos”

Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, en diálogo con una radio deportivo, señaló que, tras la medida cautelar impuesta por la FPF, ya no solo son un grupo de clubes que se verían afectados por no tener ingresos de derechos de televisión, sino el total de equipos de la Liga 1.

“Hemos analizado la cautelar y la opinión de varios abogados, deja sin financiamiento no solo a un grupo, sino a todos. Ninguna empresa podría sentarse a negociar los derechos”, inició diciendo Baldovino.

En esa línea, explicó que “habría 19 equipos que no pueden recibir los derechos de televisión. Cómo van a financiarse los equipos y cómo va a revisar Licencias los presupuestos. Una cosa es presentar un presupuesto con ingresos seguros y otro donde los ingresos, vengan de donde vengan, ya no existen”. Lo que no se puede aceptar aquí, es iniciar el torneo con la seguridad de que los clubes puedan pagarle a los futbolistas, sino sería regresar años atrás”.

Baldovino, mencionó que “creo que la FPF como ente rector, tendrá que sentarse y buscar el consenso. No es muy difícil que los 19 clubes vean qué es lo que más conviene para el torneo. La FPF quiere tratar a los clubes como hijos menores de edad, mientras que ellos ya son mayores de edad. Hay clubes que invierten en infraestructura y otros que son chicos que solo reciben el dinero de la TV para mantener el equipo porque no hay mayor idea de crecimiento”.

Finalmente, Baldovino remató diciendo que “las partes se tendrán que poner a conversar y ver el bien del fútbol peruano. La próxima semana vence el plazo para que se presente a Conmebol los equipos peruanos que representarán a nivel internacional a la liga peruana. Todo tiene solución, siempre y cuando se logre un consenso”, concluyó.