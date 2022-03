Joan Laporta: “El gran fichaje será el equipo”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, habló sobre los fichajes que realizará el cuadro culé para la siguiente temporada

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, habló sobre los fichajes que realizará el cuadro culé para la siguiente temporada. Laporta también agradeció bastante el cambio que ha realizado Xavi Hernández en el club desde que llegó.

“El gran fichaje será el equipo. Me quedaría con el que manifestara claramente que quiere venir con nosotros. Si no tienen ganas será difícil. Y de momento no me las han transmitido. Lo que sí que me ha llegado son unas condiciones económicas que no aceptaría aunque pudiéramos pagarlas”, aseguró el presidente del Barcelona.

Asegura que los grandes fichajes lo consigues al menor precio posible: “Los grandes fichajes son los que consigues al menor precio posible, los de jugadores de talento que encajen en el equipo. Nosotros ya generamos futbolistas que tienen repercusión y nivel individual mundial. Lo más importante es el equipo”.

Sobre el cambio que ha realizado Xavi Hernández como DT blaugrana: “Estará aquí el tiempo que quiera. Estoy convencido que serán muchos años. Es muy optimista, como yo. Lo está haciendo fantásticamente. Ahora jugamos a lo que queremos, creamos ocasiones, marcamos goles… Todo es diferente. A principio de temporada sufría porque las cosas no salían”

En la misma línea agradeció bastante al DT español: “Las cosas fueron como fueron. Intenté tratarle con respeto, como el ídolo del barcelonismo. Cuando le pedí 15 días ya tenía en mente a Xavi, pero decidí apostar por él pese al mal final de campaña que habíamos hecho. Tendríamos que haber ganado la Liga”