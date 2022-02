Joao Félix: “He aprendido cosas que son difícil de aprender en otros equipos”

Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, habló sobre su rendimiento con los “colchoneros” desde que llegó

Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, habló sobre su rendimiento con los “colchoneros” desde que llegó. El atacante portugués contó que vivió momentos difíciles en la temporada pasada.

Sobre la derrota ante el FC Barcelona por 4-2 en el Camp Nou: “Hay muchas razones para lo que está pasando. No puedo decirte una. Sabemos lo que pasa, pero prefiero no hablar de eso”.

Asegura que aprendió bastante en el Atlético de Madrid: “Aquí he aprendido cosas que es difícil de aprender en otros equipos. La manera en la que defendemos, aprendemos mucho. Creo que he mejorado mucho en eso. Y también en girarme con la pelota y correr con la pelota. Eso es lo más importante”.

Finalizó su entrevista mencionando que tuvo horribles momentos en la temporada pasada: “Fue una temporada difícil. Al principio, estaba muy bien, luego me lesioné y jugué seis meses con un hueso roto en mi pie. La gente no sabía eso, se dieron cuenta después de que me operase. Fue mi decisión jugar así para intentar ayudar al equipo. Fue difícil, sí, pero me sentí parte del equipo”, expresó.