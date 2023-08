Grimaldo ofreció una conferencia de prensa donde habló de todo un poco.

Joao Grimaldo, delantero de Sporting Cristal, brindó declaraciones este viernes en conferencia de prensa y habló sobre diversos temas de actualidad y lo que vivió luego de la eliminación de la selección peruana de fútbol al Mundial Sub 17 en el año 2019.

Declaraciones.

El extremo de Sporting Cristal, confesó el deseo de partir al extranjero a fin de año y mantenerse la mayor parte de su carrera fuera del país.

Al respecto, comentó lo siguiente: “Soy joven, tengo 20 años, Dios quiera a fin de año llegue una propuesta, poder salir y no volver hasta retirarme”

Luego, sobre de las declaraciones que realizó Jefferson Farfán pidiendo a Juan Reynoso que incluya en la selección al delantero peruano indicó: “Por lo de Jefferson, es halagador que un jugador mundialista como él mencione tu nombre para la selección. Eso me inspira a seguir mejorando”.

También de siente motivado y respaldado, tanto por la hinchada celeste como por el comando técnico del club: “El apoyo del hincha me inspira a seguir, a mejorar, a dar lo mejor de mí para darle alegría a ellos…………(Tiago Nunes) me dio la confianza después que me recuperé de mi lesión, me dio continuidad y lo retribuyo con mi rendimiento”

Opinión sobre Bryan Reyna.

El joven futbolista habló respecto de la posibilidad de Bryan Reyna para jugar en el exterior: “Si a Bryan (Reyna) no se le dio emigrar a Gremio, estoy seguro que se le dará pronto. Es un gran extremo“.

Sudamericano Sub 17 del 2019.

Durante la conferencia, Grimaldo contó como sobrellevó las críticas que recibió tras la no clasificación al Mundial Sub 17 en el verano del 2019. El futbolista rimense señaló lo que le recomendó su padre “Mi papá me dijo: ‘Si vas a comenzar a leer, ríete de ellos, porque no saben mucho de fútbol”.

Culminó hablando con un comentario final sobre el partido de este domingo en Tarma: “Queremos traer los tres puntos a casa el domingo frente a ADT”

