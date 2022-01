Johan Fano: “Colombia ha recibido bastantes críticas últimamente”

Johan Fano, ex futbolista nacional, habló sobre el encuentro por Eliminatorias a Qatar 2022 entre Colombia vs Perú

Johan Fano, ex futbolista nacional, habló sobre el encuentro por Eliminatorias a Qatar 2022 entre Colombia vs Perú. El ex jugador de la “Bicolor” resaltó que la Selección Colombiana viene recibiendo muchas criticas últimamente por no ganar partidos en estás Clasificatorias.

“Colombia ha recibido bastantes críticas últimamente por no poder ganar, pero hay que tener en cuenta que ellos generan muchas oportunidades. Ante Paraguay generaron 5 o 6 oportunidades que no pudieron convertir”, comentó en entrevista para GOLPERU.

Además sostuvo que la importancia del ‘9’ en la Blanquirroja es muy importante: “Hay que tener en cuenta que Farfán y Paolo no tienen continuidad a causa de sus lesiones, y hoy el ‘profe’ ha llamado a los que mejor están. Anteriormente existían más opciones de delanteros, hoy no. Por eso yo siempre he criticado que no se haga un mejor trabajo en los menores”.

El ex jugador de Universitario de Deportes comentó que cada delantero debe tener una preparación diferente para poder corregir la definición: “Si los delanteros no están claros al gol, se ve la deficiencia. Si yo fuera cabeza de un comando técnico llamaría a una persona que se enfoque en preparar solo a los delanteros, para corregir la definición”.