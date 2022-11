Jordi Alba: “Me falta el Mundial como trofeo y ojalá sea este año”

El jugador del Barcelona y de la selección española, Jordi Alba, se refirió a su convocatoria para el mundial de Qatar 2022, asegurando estar feliz de disputar su tercera Copa del Mundo

“Estoy muy contento. No es fácil, voy a disputar mi tercer mundial. Hay muy buena selección, hay gente veterana, joven. Y seguro que va bien. Tenía el sueño de ser futbolista profesional, pero para nada me hubiera imaginado disputar un mundial. Y menos el tercero. Estoy muy contento. Ojalá que salga bien. Me falta el Mundial como trofeo y ojalá sea este año”, dijo Alba.

Además, recordó la participación de España en la última Eurocopa: “Hicimos una gran Eurocopa. Nos quedamos a las puertas de la final. Fuimos justos semifinalistas y estuvimos a un paso de llegar a la final. Creo que fuimos mejores que Italia en ese partido. Y hemos hecho una Nations League espectacular y llegamos en buena dinámica”.

Asimismo, explicó el rol que espera tener en la selección: “Ayudar a los más jóvenes. Hay mezcla de jóvenes y veteranos. Por edad y partidos, soy uno de los capitanes. Intentaré ayudar en todo lo que pueda. Juegue o no juegue, estaré a disposición del equipo”.

Redactado por: Miguel Casana