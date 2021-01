Jordi Alba: “Soy de los jugadores más odiados del fútbol”

El lateral Jordi Alba explicó que su conexión con Leo Messi “no es algo trabajado, sale sola; siempre se la intento dar, aunque los rivales nos conocen”

El lateral del FC Barcelona, Jordi Alba, repasó el momento que atraviesa el club y habló de su conexión con el argentino Leo Messi en ‘El día después’. Asimismo, el zurdo reconoció que esa asociación que tantos goles ha conseguido no nació del trabajo en los entrenamientos sino que surgió de forma espontánea.

“Está claro que si la gente me conociera por el fútbol, creo que soy de los jugadores más odiados del fútbol, eso lo tengo claro. Es mi manera de jugar y es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy hoy en día y a estar donde estoy”, comenzó explicando el lateral del FC Barcelona.

“Luego la gente me conoce y sabe cómo soy, una persona muy humilde y que sé valorar todo en mi vida. No tiene nada que ver el Jordi jugador con el Jordi humano o el Jordi con sus compañeros de equipo. Sí que es verdad que en la manera de jugar soy muy pesado y entiendo el odio que me pueda tener la gente que no me conoce”, añadió Jordi.

Respecto al futuro, el zurdo indicó que “aún puedo dar mucho más en mi club. Trabajo con la misma ilusión que cuando debuté en Primera División con el Valencia a los 20 años y ojalá pueda estar muchos años más en la élite. Me cuido muchísimo”.

Por último, Jordi Alba se refirió a la posible salida de Leo Messi a final de temporada y afirmó que “una vez empezada la campaña no hemos hablado de eso. Es un chico muy humilde y me ha ayudado mucho. Soy mejor y rindo más con él en mi equipo y ojalá siga muchos años más en el Barcelona, sería lo mejor para todos. Es fundamental para todos los compañeros. Tengo la esperanza de que siga. Para el Barça sería bueno”.