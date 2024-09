Jorge Fossati y las novedades en la lista de la selección

Jorge Fossati dio a conocer la lista de nombres que representarán a la selección nacional en la próxima fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El ‘Nono’ seleccionó a 26 futbolistas del medio local e internacional; además de convocar bajo calidad de invitado a Maxloren Castro.

Sin embargo, como en cada convocatoria del profe Fossati, hubieron novedades por las ausencias de ciertos jugadores y la inclusión de otros, que genero debate en redes sociales. Entre las principales sorpresas de la lista está el llamado a la selección de Horacio Calcaterra. El centrocampista de Universitario de Deportes, quién recientemente anotó un golazo ante Comerciantes Unidos, no era llamado a la Videna desde el 2022, tras la eliminación de Perú en los play-offs ante Australia. Bajo el mando de Ricardo Gareca, ‘Calca’ disputó 10 encuentros entre partidos amistosos y de Eliminatorias; pese a ello, nunca logró asentarse como un habitual en la selección peruana.

No salimos de Universitario de Deportes, puesto que Fossati convocó a otro jugador de la escuadra crema que había pasado bajo el radar. José ‘Tunche’ Rivera entró a lista de convocados del ‘Nono’ a pesar de no atravesar un buen presente con los ‘cremas’. En los últimos encuentros del torneo local, el ex Unión Comercio salió siempre desde el banco de suplentes y desde hace 5 partidos no consigue anotar.

Otra de las sorpresas de la lista es la convocatoria en calidad de invitado a Maxloren Castro. El talentoso extremo del Sporting Cristal ya formó parte de la selección bajo esta misma modalidad en la última fecha doble; sin embargo, no sumó partidos. Castro llega en un buen estado de forma, especialmente, luego brindar una asistencia para la goleada de la Máquina Celeste a la César Vallejo por 4 a 1.

Puedes leer:

¿Cuándo son los próximos encuentros de la selección?

Los siguientes partidos de Perú por las Eliminatorias Sudamericanas serán ante las escuadras de Brasil y Uruguay. El duelo ante los ‘charrúas’ será en el Estadio Nacional, el 11 de octubre, mientras que se visitará a la Canarinha el 15 de octubre.

También puedes leer: ¿Por qué Jorge Sampaoli estuvo presente en el partido de Alianza Lima?