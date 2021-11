Jorge Molina: “Estoy muy agradecido con Cienciano”

“Escuché propuestas durante la temporada pero no lo dije por un tema de respeto”, señala.



Escribe:

GABRIEL ANGELES

1.- ¿Qué encontraste en Cienciano que tal vez no has visto en otro club?

Estuve cuatro años en el club. Desde Segunda pasaron varias cosas y solamente tengo palabras de agradecimiento hacia la institución, hacia los hinchas, así que me siento contento por el tiempo que he estado ahí.

2.- ¿Cuál es la razón por la que ya no estarás más en Cienciano?

Recibí una llamada del gerente deportivo y me comunicó que no estaba en los planes para el 2022, así que ahora estoy escuchando propuestas, no lo hice por un tema de respeto y ahora solo veo mi futuro.

3.- ¿Duele dejar al club estando a muy poco de jugar la Copa Sudamericana?

Claro. Indudablemente le había agarrado cariño a la institución y obviamente me tomó un poco de sorpresa, pensé que podía continuar pero esto es fútbol. Hoy estás, mañana no y es lo que pasó ahora. Solo agradezco a los que manejan el club.

4.- El equipo vuelve a un torneo internacional tras doce años. ¿Cuál fue el momento más difícil?

Hubo bastantes dificultades, con cambios de técnico. Primero lo sacaron al profe Marcelo (Grioni), luego llegó el ‘Chino’ Rivera y también tuvo que dejar el club y obviamente, la última parte con Gerardo (Ameli) hicimos puntos importantes, se vio la mejoría del equipo. Esas transiciones de los técnicos, el poder agarrar el nuevo método de los que vienen y plantar su juego y nosotros acomodarnos a la idea que ellos quieren, lo hablábamos siempre con los compañeros.

5.- Cienciano se perfilaba para llegar a la final de la Fase 1 ante Cristal, pero tres derrotas consecutivas lo arrebataron del sueño y también de su cargo al profesor Marcelo Grioni. ¿Qué opinas de ello?

Comenzamos bien, ganando los partidos, después hubo un bache en los últimos tres partidos en donde no pudimos conseguir victorias y es ahí donde sale Marcelo. Después llega el profe Rivera, en la Copa Bicentenario nos eliminan en el primer partido, hicimos poquitos puntos pero después la última parte rematamos de una mejor manera.

6.- Con lo fácil que salen y entran los técnicos en la Liga 1, el profesor Grioni fue uno de los pocos que duró mucho tiempo. ¿Cómo te llevabas con él?

La mejor relación. Nosotros conseguimos el ascenso, por temas de resultados tuvo que dejar la institución, pero me sigo comunicando con el profe.

7.- Muchos lo ponen como el artífice del ascenso, pero tú también eres parte de ello. ¿Te quedas con el ascenso 2019 o la clasificación internacional de este año?

Creo que los dos tienen algo especial. En el ascenso lo único que es la gloria ahí es campeonar, no tienes otra chance ni ningún premio consuelo y ahora la Copa Sudamericana que clasificamos después de tantos años. Los dejamos ahí y esperemos que les vaya bien.

8.- ¿Crees que el ascenso con Cienciano vale mucho más que tus otros logros por el protagonismo que tuviste?

Es importante sí. Yo campeoné con Aurich en el 2011, con Alianza en el 2006. Entonces cada logro tiene algo especial.

9.- ¿Fue muy complicado para ustedes que Cienciano abandone Cusco para que el torneo se juegue todo en Lima?

De hecho que la localía para los equipos es bastante importante, no solamente por la taquilla sino por los hinchas. El hincha cusqueño se hace fuerte de local, la altura y eso engrandece más el logro de poder clasificar en Lima, fuera de tu localía.

10.- ¿Cuál era el mensaje principal que le dabas a los jugadores como capitán del equipo?

No te puedo dar algún mensaje puntual pero sí veía la mejor estrategia para cada partido para poder salir y conseguir los tres puntos.

11.- ¿Cómo te llevaste con el profesor Gerardo Ameli?

Con el profe Gerardo también tuve una buena relación, un método bastante distinto a los otros técnicos que estaban ahí, potenció a algunos jugadores. Así que me llevo los mejores recuerdos.

12.- ¿Con quiénes te llevas mejor del equipo?

Con todos en realidad. Con Juan Diego Lojas, Daniel Ferreyra, el mismo Koichi Aparicio, Aldair Perleche. Eso es el núcleo de poder conseguir cosas importantes y de que haya un buen grupo y buena compañía.

13.- Por lo mostrado de Cienciano, ¿te dio la sensación de que el equipo pudo pelear quizás una Copa Libertadores?

Seguro. Las expectativas a comienzo de año eran las mejores, pelear siempre los primeros puestos, se dieron las primeras fechas después de conseguir la primera parte no se dio. Pero se deben quedar contentos por haber conseguido un torneo internacional que no es poca cosa.

14.- ¿Qué planes tienes a futuro o en el año que viene?

Estoy escuchando propuestas. Esperemos que se pueda concretar algo pronto para mí y para mi familia.