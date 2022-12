Jorge Soto: “Vamos por buen camino, tenemos que ir en el torneo local a campeonar”

El ex jugador de Sporting Cristal y parte del comando técnico de Tiago Nunes, Jorge Soto, se refirió al futuro del club celeste en su aniversario

En el aniversario de Sporting Cristal, Jorge Soto habló de su etapa como jugador del equipo celeste y también se refirió a la actualidad pues es parte del comando técnico del brasileño Tiago Nunes.

“Siempre me acuerdo desde el principio que llegué a Cristal en el 93 y me recibieron de lo mejor, no pensaba que iba a durar mucho tiempo porque uno tenía metas de irse al extranjero pero llegué a una institución de las mejores del país, me dio la tranquilidad de solamente jugar. Hice buenos campeonatos, he tenido buenos compañeros que me ayudaron muchísimo, tuve la oportunidad de ganar muchos títulos y con la alegría de pertenecer hasta ahora en el club. Tuve la oportunidad de hacer muchos goles y ser el goleador histórico de una de las mejores instituciones del país”, dijo Soto para Radio Ovación.

Sobre las últimas campañas de Cristal en la Copa Libertadores sostuvo: “Es complicado, ahora a nivel de economía los equipos de afuera, de Brasil o Argentina, están un paso adelantado. Hay jugadores que ganan muchos millones de dólares y nos está costando a nosotros. En esta semana se está trabajando muy bien y muy fuerte, tenemos que meterle en la cabeza a los jugadores que cada partido es una nueva historia y hay que dejar lo pasado, es fundamental trabajar duro porque en los partidos internacionales la exigencia es más fuerte”.

“Yo estoy trabajando con el entrenador Tiago Nunes, me ha dado la posibilidad de seguir, yo tengo dos años más de contrato con el club”, explicó. “Vamos por buen camino, tenemos que ir en el torneo local a campeonar e ir a la fase de grupos en la Libertadores y llegar lo más lejos posible”, expresó.

Redactado por: Miguel Casana