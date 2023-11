Asi lo dio a conocer luego de culminado el duelo frente a Alianza Lima.

José Carvallo, en medio de las celebraciones por el campeonato, sorprendió a la hinchada crema al anunciar que no continuará en Universitario de Deportes.

Considerado uno de los máximos referentes de este plantel, brindó declaraciones post partido, dando la primicia al indicar que el partido del miércoles era el último con camiseta merengue.

Previamente habían circulado rumores sobre la posibilidad que Carvallo se marche al final de esta temporada, pero no había nada confirmado.

Em circunstancias normales, el golero de la “U” sería un fijo para el equipo en el año de su Centenario, por lo que nadie se animaba a afirmar nada al respecto.

Declaraciones de José Carvallo.

Al ser entrevistado por la prensa, Carvallo manifestó: “Me ha tocado vivir hermosos momentos con esta institución, momentos difíciles, pero hoy la alegría es muy grande. Agradecer a toda mi familia”.

El portero continuó diciendo conmovido que había jugado su último clásico. “Que la ‘U’ lo celebre, soy demasiado hincha. Estoy muy feliz por haber salido campeón después de 10 años. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y hoy jugué mi último clásico también”.

También mencionó sobre lo que había prevismente pensado hablar. “Una bendición demasiado grande. Estuve pensando, soñando todo lo que iba a decir y ahora no me acuerdo. Lo primero, quiero agradecer al Señor, a Dios por darme esta alegría enorme. La verdad que, como dice aquí, Dios es fiel. Me ha tocado vivir hermosos momentos con esta institución, momentos difíciles. Pero hoy la alegría es muy grande. Agradecer a toda mi familia, a mi esposa, a mi padre, mi madre, mis hijos, mis hermanos”

Carvallo en la “U”.

El arquero, de 37 años, inició su trayectoria en la ‘U’ en el año 2003, con tan solo 17 años. Durante su primera etapa en el club, que abarcó desde ese año hasta 2007.

Carvallo regresó a Universitario en 2013, logrando su primer título con el elenco crema. Permaneció en el club hasta 2015 y luego volvió en 2019.

En total disputó un total de 339 encuentros con Universitario, logrando dos títulos en las tres etapas en las que estuvo en el club.