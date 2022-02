José Carvallo: “Piero Quispe es un gran muchacho y gran profesional”

José Carvallo. portero de Universitario de Deportes, habló sobre el rendimiento del joven futbolista, Piero Quispe en la ‘U’

José Carvallo. portero de Universitario de Deportes, habló sobre el rendimiento del joven futbolista, Piero Quispe en la ‘U’. El arquero nacional también habló sobre la Selección Peruana y desea clasificar a la Copa del Mundo 2022.

“Piero Quispe es un gran muchacho y gran profesional, tiene mucho para crecer y me pone muy contento que un joven esté respondiendo de esa forma. Pero es paso a paso, con calma, no son dos o tres partidos, sino una continuidad”, aseguró el portero crema.

Asegura que el presente de la ‘U’ es muy buena pero irán paso a paso: “Creo que nuestra fortaleza es el tiempo que tenemos juntos. La mayoría de jugadores ya nos conocemos y tenemos casi tres, cuatro o cinco años juntos. Eso es algo muy positivo. La U siempre tiene que ilusionarse y pensar en el título, es parte de su historia y eso pide el club”.

Sobre la Selección Peruana y su posible clasificación al Mundial 2022: “Si logramos clasificar nuevamente al Mundial al mando de Ricardo Gareca diría que es el mejor entrenador que pasó por la selección, así como Pedro Gallese es el mejor que yo he visto”

Carvallo mencionó que Pedro Gallese es el capitán y por eso no tiene chances de ser titular: “Uno tiene que trabajar y enfocarse para cuando le toque estar. Pedro Gallese es el capitán del equipo y está bien que no dé chance, porque así tiene que ser. Al que no le toque, tenemos que entrenar”.