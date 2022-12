José del Solar es nombrado Director de la Unidad Técnica de Menores en la FPF

José Del Solar asume un nuevo reto en la FPF para el fomento y desarrollo del fútbol de menores en toda la nación, el cual tuvo serios retrocesos por la pandemia

José Guillermo Del Solar fue anunciado como el nuevo Director de la Unidad Técnica de Menores en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), área encargada de fomentar y desarrollar el talento juvenil, en sus diversas categorías. El objetivo principal que tendrá ‘Chemo’ será mantener la promoción de jugadores, así como el desarrollo de competencias en todo el país.

A través de las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se dio a conocer la noticia. “Bienvenido, ‘Chemo’! José Guillermo del Solar fue presentado como nuevo Director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF”, cita el post junto a la imagen del estratega nacional con la camiseta de la Selección Peruana.

Su experiencia en la dirección técnica en Perú, Chile y Argentina desde el 2005 serán puestas a prueba en este reto, ya que el plan es que pueda potenciar el trabajo de las selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Incluso, estará en constante coordinación con el comando técnico de la selección absoluta y la Liga de Fútbol Profesional.