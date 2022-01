José Fajardo: “Tengo una cláusula de precaución”

José Fajardo, jugador de Cusco FC, habló tras el fallo del TAS en donde se indica que Deportivo Binacional debe mantener la categoría.

Tras darse a conocer el fallo del TAS; muchos se preguntaron qué es lo que pasará con los recientes fichajes de Cusco FC. José Fajardo, futbolista del elenco cusqueño, confesó que firmó su contrato con una cierta cláusula como medida de precaución, la cual lo haría desvincularse de la escuadra ‘imperial’ si es que se llega a confirmar su descenso.

El centro delantero describió su estilo de juego y confesó que Grioni intentó ficharlo cuando dirigía a Cienciano: “Me gusta moverme por todos lados, en las bandas, por el centro, a veces defiendo, y siempre me he destacado por mi buen físico. Cuando el técnico (Marcelo Grioni) estaba en Cienciano me quería; pero no se dio y ahora que está en el Cusco FC empezó toda la transacción y llegamos a un acuerdo”.

El futbolista de 28 años habló sobre sus compatriotas en la Liga 1: “He visto varios partidos de Alberto Quintero, también de Luis Tejada cuando jugaba. Creo que el fútbol peruano es un buen fútbol. También Ayarza me comentó que es un fútbol muy físico y por eso tomé la decisión de ir y he fichado por todo el 2022”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el delantero panameño reveló que tiene una cláusula especial que tomó como precaución: “Esperemos a ver qué pasa. Ojalá se mantenga en la Primera y podamos aportarle al club. La cláusula está, nosotros hablamos con el presidente y aclaramos ciertos puntos para que tomemos esa medida de precaución”, finalizó.