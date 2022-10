José Mourinho sobre Benzema: “Su Balón de Oro es la consecuencia natural de su gran desarrollo”

El entrenador portugués, José Mourinho, se refirió a la reciente coronación de Karim Benzema con el Balón de Oro, recordando al jugador francés cuando dirigía al Real Madrid

José Mourinho elogió a Karim Benzema, a quien dirigió en el Real Madrid, tras ganar el Balón de Oro 2022, mencionando que el delantero francés no está obsesionado consigo mismo, sino que es un jugador de equipo.

“Karim es una gran persona, un tipo de equipo. No está obsesionado consigo mismo, no está obsesionado con el Balón de Oro, no es un tipo obsesionado con marcar más goles que A, B o C. Simplemente es un tipo de equipo que hace mucho, de manera que el Balón de Oro se convierte en una consecuencia natural. Creo que es un tipo obsesionado con su equipo”, mencionó el estratega. Además, sostuvo: “Su Balón de Oro es la consecuencia natural de su gran desarrollo, más que el resultado de una obsesión personal”.