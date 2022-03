Josep Guardiola: “Veo las fortalezas y debilidades del United”

Josep Guardiola, director técnico del Manchester City, habló sobre el partido ante el Manchester United por Premier League.

Josep Guardiola, director técnico del Manchester City, habló sobre el partido ante el Manchester United por Premier League. El estratega español aseguró que los ‘Reds Devils’ buscan tener la victoria pero resaltó que será muy difícil de vencerlos.

“Necesitamos una hora por lo que hemos hecho en Man City – United, no sé, no estoy allí, no es asunto mío. La ciudad sigue un patrón, jugamos de esta manera, tratamos de comprar ciertos jugadores. Cada gerente tiene su propio camino. Nuestra gente aquí junta – tratamos de ganar juegos”, señaló el DT español.

Respecto a la historia del Manchester United, Guardiola dijo: “Todo el tiempo que United ha estado allí. No importa si están peleando por títulos. Cuando jugamos contra el United en UCL con Sir Alex, siempre tuvimos respeto por su historia y la calidad de los jugadores. No importa, siempre tengo mucho respeto por los jugadores que tienen”.

Sobre el estilo de juego de los dirigidos Ralf Rangnick: “Es cierto que ganamos mucho más fuera que aquí. Sin motivo específico. Nos castigaron al contraataque, que es su calidad. Son imparables, son más rápidos, más rápidos y por eso defenderemos por primera vez más profundo y utilizaremos el contraataque durante 90 minutos”.

Asegura que el Derbi es muy importante en Inglaterra: “Sé lo importante que es el derbi para nuestra afición, pero no jugamos para ganar el derbi, jugamos para ganar la Premier League. Ganar el Derby nos ayuda a ganar la Premier League. Sabemos lo que tenemos que hacer. Pierde el domingo y gana la Premier League, voy a firmar ahora mismo”.