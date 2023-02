Josep Guardiola: “Yo tengo la opción de hacer hasta cinco cambios pero eso no significa que tenga que hacerlos”

Tras el empate ante Leipzig por la Champions League, el técnico del Manchester City, Josep Guardiola, fue criticado por no haber hecho ningún cambio durante el partido.

“Yo tengo la opción de hacer hasta cinco cambios pero eso no significa que tenga que hacerlos. Soy muy buen entrenador como para decidir lo que tengo que hacer”, dijo el entrenador.

Sobre el resultado comentó: “Mis expectativas no eran altas. No pensé en venir y ganar 0-4, ni por un segundo. El partido que tenemos que jugar es a dos partidos, 180 minutos. No quiero perder 4-3, 4-0 aquí. Tenemos que estar abiertos en Manchester, es lo que va a tocar”.