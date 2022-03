Josepmir Ballón: “No podemos regalar más puntos y menos de local”

Josepmir Ballón, mediocampista de Alianza Lima, habló tras perder 1-0 ante Sporting Cristal por la quinta fecha de la Liga 1 Betsson

Josepmir Ballón, mediocampista de Alianza Lima, habló tras perder 1-0 ante Sporting Cristal por la quinta fecha de la Liga 1 Betsson. El capitán blanquiazul señaló que a partir de ahora no van a dejar puntos en está temporada.

“Dentro de todo, fue un partido parejo, fue una final. Es un análisis complicado, más que todo nos equivocamos nosotros. Hay que analizarlo todo. Creo que fue un resultado que no se ajusta a lo que se hizo en el campo. Meritorio lo de ellos y finalmente se les dio”, señaló Ballón en GOLPERU.

El capitán muy criticó sobre el estilo de juego de Alianza Lima: “Tenemos que mejorar muchas cosas, la concentración, el sector defensivo, pero eso también debemos de ser autocríticos y eso no debe pasar de esta semana, tenemos que corregir esto y pensar en Melgar, no podemos regalar más puntos y menos de local”.

Asegura que no está preocupado pero resaltó que no se pudo dar el resultado que querían: “Me sentiría preocupado si no hubiéramos hecho las cosas como se debe, no se dio el resultado, nos faltó el ultimo pase, hemos reaccionado, el primer tiempo fue muy parejo, las diferencias son las que se marcan en este tipo de partidos”.