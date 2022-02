Juan Carlos Bazalar: “Ante Deportivo Municipal saldremos a ganar”

Juan Carlos Bazalar, director técnico del ADT de Tarma, habló sobre el encuentro de mañana ante el Deportivo Municipal por Liga 1

Juan Carlos Bazalar, director técnico del ADT de Tarma, habló sobre el encuentro de mañana ante el Deportivo Municipal por Liga 1. El estratega nacional señaló que defenderán su localía e irán a ganar.

Asegura que iniciaron con pie derecho la Liga 1 Betsson: “Hemos iniciado con buen pie el campeonato. Si bien es cierto nos está faltando el gol, ahora nos toca jugar ante Deportivo Municipal, que está necesitado de puntos. Necesitamos los tres puntos y concretar las que tengamos“, señaló Bazalar.

Bazalar señaló que este domingo desea estar en una buena posición en la tabla de la Liga 1 Betsson: ”Sí es urgente sumar tres puntos. Con ello también nos acomodamos en lo que es el campeonato. Ganando el domingo nos metemos en una buena posición de la tabla“, dijo el DT del ADT.

Si o Si desea sumar los tres puntos ante el Deportivo Municipal: “Ante Deportivo Municipal será un partido intenso. No creo que cambie mucho y seguramente no cambiará mucho. Estamos tomando precauciones, pero saldremos a ganar”.

Este domingo 27 de febrero, ADT Tarma vs Deportivo Municipal jugarán por la 5ta fecha de la Liga 1 Betsson. Este partido no será transmitido, ya que el equipo local no cuenta con los derechos de transmisión por GOLPERU.