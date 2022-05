Juan José Luque: “John Jairo Mosquera es un gran profesional”

Juan José Luque, director deportivo de Sporting Cristal, explicó cómo y por qué se decidió la salida de John Jairo Mosquera

Juan José Luque, director deportivo de Sporting Cristal, explicó cómo y por qué se decidió la salida de John Jairo Mosquera. Asegura que el futbolista colombiano mostraba su inconformidad respecto a su rendimiento.

Asegura que la salida del futbolista es por el rendimiento: “Es un tema de rendimiento deportivo. El sufría una lesión que el área médica evaluó y vio factible de recuperarse perfectamente. Luego tuvo una rotura fibrilar y se volvió a reincorporar. Creo que es un cúmulo de situaciones que hacen que un jugador no esté acertado y no pueda dar lo mejor de sí. Hay que agradecer a John Jairo que reconozca esa situación. Y facilite al club la situación para que pueda tomar las mejores decisiones de aquí para adelante”.

Sobre el pésimo rendimiento de John Jairo Mosquera en Sporting Cristal: “Es algo que ha correspondido de las dos partes. John Jairo mostró su inconformidad respecto al rendimiento. Nos ha ido manifestando como se ha ido sintiendo y nosotros también hemos sido capaces de decirle que sentíamos, pero sin estar provocando situaciones innecesarias, intentamos estar lo más cercano al jugador porque todos podemos pasar por malos momentos”.

Luque señaló que son un club que apoyan a sus jugadores: “Nosotros como club tenemos un trato humano que no podemos olvidar. Cuando una parte de nuestro equipo no está funcionando tenemos que poner todos los mecanismos para ayudarle y pueda dar lo mejor. Sea un jugador o cualquier profesional que forma parte del club. A partir de allí también es verdad que el día a día, los resultados y la participación marcan. John Jairo sabe perfectamente que cuando un club como Cristal ficha a un jugador de fuera del país se espera mucho de él, tanto a nivel del día a día como de la afición. Él es consiente que no ha podido dar su mejor versión”.

Agregó: “Cuándo un jugador no está cómodo y no está rindiendo, siente que no está dando lo mejor de sí para mí no hay nunca ni mejor ni peor momento, son momentos que se dan y son idóneos. John Jairo y nosotros hemos expresado la situación y eso es algo que le honra, mantener al jugador cuando él mismo sabe que no está dando lo mejor y está ocupando una plaza, y que posiblemente no va a poder ayudar a sus compañeros”