Juan Manuel Vargas: “Mereció ir al Mundial 2018, Pizarro”

Juan Manuel Vargas, ex jugador de la Selección Peruana, habló sobre su compañero Claudio Pizarro y mencionó que se merecía ir a Rusia 2018 con la blanquirroja. Y habló sobre la clasificación de Perú a la Copa del Mundo del 2018.

“No sé por qué Claudio no fue llamado más. No sé si por viejo, la verdad aún no entiendo. Tanto a Pizarro como a mí no nos llaman más cuando empezó la Copa América Centenario. Pero él debió estar en el Mundial de Rusia 2018, tranquilamente”, comentó ‘El Loco’ en una entrevista con ‘El Cuto’ Guadalupe.

La última vez que vimos a Claudio Pizarro con la camiseta de la blanquirroja fue el 29 de marzo del 2016 ante la Selección Uruguaya en el Estadio Centenario por Eliminatorias a Rusia 2018. Perú perdió por 1-0 con gol de Edison Cavani al minuto 53.

Entonces el “Loco” agrego en su entrevista que sintió muy feliz por la clasificación de la Selección Peruana a un Mundial tras 36 años de ausencia: “Me puse feliz cuando fueron al Mundial de Rusia 2018. Esto era también una vitrina para que se muestren. Se alentó, yo veía los partidos con toda mi gente. La verdad fue bastante lindo la experiencia y el momento que les tocó vivir”.