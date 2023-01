Juan Pablo Varillas: “Hace mucho no competía en canchas duras a ese nivel”

La primera raqueta nacional, Juan Pablo Varillas, habló con un medio deportivo tras su buena participación en el Australian Open. Aunque no pudo avanzar en la primera ronda, el peruano valoró lo que pudo hacer en el partido y quedó satisfecho con la preparación que tuvo.

“Creo que ha sido una muy buena participación. Hace mucho no competía en canchas duras a ese nivel. Tuve una muy buena preparación que se notó en la cancha. Aparte del partido que todos vieron, tuve una muy buena clasificación. Ha sido un torneo positivo”, señaló Varillas.

Además, a pesar de haber sido emparejado con Zverev, uno de los rivales más complicados, indicó que se prepara justamente para esos duelos. “Sabía que iba a ser un partido durísimo. Lo planteé muy bien con mi entrenador, en ese sentido creo que fue perfecto. Vengo preparándome para afrontar ese tipo de partidos y no fue una sorpresa. Me hubiera gustado ganar el partido, pero en cuanto a rendimiento me voy contento”.

“Uno se prepara para jugar ese tipo de partidos. Jugar en un estadio así que quizá la mayoría de las veces solo lo ves de afuera, estar ahí con un rival de tan alta calidad no sé si es mala suerte, pero son esos partidos que uno se acuerda”, continuó Varillas.

El tenista nacional también considera que está en su mejor nivel y mostró su emoción a la posibilidad de ocupar su puesto más alto en el ranking mundial. “Es increíble. El próximo lunes que viene quizá tenga el mejor ranking de mi carrera. Es un gran comienzo de año y espero mantener ese nivel en la mayor cantidad de meses posible. Creo que estoy en mi mejor versión como tenista y espero seguir mejorando”.