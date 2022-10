Juan Pajuelo: “Alianza Lima nos golpeó en los momentos claves”

El técnico de Deportivo Municipal, Juan Pajuelo, se refirió a la derrota de “La Academia” ante Alianza Lima en la jornada 15 del Torneo Clausura

El técnico de Deportivo Municipal, Juan Pajuelo, lamentó la dura derrota ante Alianza Lima y señaló que el equipo íntimo supo golpear en los momentos claves del encuentro que se jugó en el estadio de Matute.

“Con balón detenido, Alianza Lima no solo abre marcador sino el partido, más allá de ello profundizar los errores cometiendo pienso que no es el momento porque me gusta analizar lo sucedido nuevamente y luego hablarlo con mis jugadores en la interna”, expresó Pajuelo para Radio Ovación.

Además, el estratega de los ediles comentó que “pienso que Alianza nos golpeó en los momentos claves del partido y eso lo reflejó en el marcador”.