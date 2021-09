JUAN PAJUELO: El último que le metió un gol a Brasil

“El empate ayudó mucho en lo anímico pero después se perdieron muchos puntos de local y no clasificamos”.

1.- Fuiste el último que le anotó a Brasil en su cancha por Eliminatorias, en la única vez que robamos ahí un empate. ¿Qué recuerdos de aquel día?

Brasil siempre fue difícil. Estaba jugando en Argentina y llegué en un vuelo directo dos días antes del partido. Lo que vivimos en el Morumbí ese día fue increíble, para mí era un sueño.

2.- ¿Y qué decir de aquel partido?

Fue un partido redondo, tácticamente se hizo un buen partido. Lástima que después no sacamos buenos resultados.

3.- ¿Estudiaron mucho a las estrellas de Brasil antes del partido?

Los tiempos eran distintos. Ahora tenemos muchas plataformas de estadísticas. Se conocía más de lo que ellos jugaban en sus equipos. Tenían un jugador como Romario al que no le podías dar ni un milímetro y efectivamente la que tuvo esa noche no la falló .

4.- Te tocó marcar a Ricardinho y Romario. ¿De qué forma lo referenciaste?

Se jugó con una línea de 3, estuve casi como un líbero. Son jugadores determinantes que si tú te descuidas, te pueden complicar. En todas las Eliminatorias siempre hay desequilibrantes.

5.- Perú no andaba bien en esas Clasificatorias. ¿Qué tanto sirvió el empate ante un gigante para lo anímico?

De no perderlo teníamos la posibilidad de ganar de local contra Ecuador y acercarnos y lastimosamente, de local no sacamos buenos resultados. Haberle anotado al campeón del mundo, queda como anécdota para contar a mis nietos.

6.- Con ese resultado, ¿se pensó que Perú lograría grandes cosas en los demás partidos?

Ahora han ganado 7 partidos de 7 y hoy hay que estar concentrados los primeros 15 o 20 minutos de cada tiempo para que se pueda abrir.

7.- Aquel equipo era dirigido por Julio César Uribe. ¿No?

Al profe lo tuve de técnico en Municipal en el 1995. Me conocía bien y a casi todos los chicos y sacó una ventaja muy grande. De línea de 4 y cambiamos a línea de 3 que en verdad fue de 5. Obviamente que siempre te van a hacer daño, pero no tuvieron jugadas tan claras, excepto unas cuantas. En la previa el profe nos motivó y nos hizo salir totalmente concentrados.

8.- En aquella época no se jugaban fechas dobles cada mes, sino de manera diferente. ¿Ello beneficiaba o perjudicaba?

A los que jugábamos fuera nos daba la posibilidad de tener continuidad. Yo jugaba en Argentina y venía una vez al mes. Ahora las fechas dobles te ayudan dependiendo de cómo vengas, por el tema de la recuperación. Se ha apretado mucho el calendario por el Covid y ahora hay fechas triples, pero los jugadores están preparados y llegan bien en la parte física.

9.- ¿Qué le faltó a ese equipo para pelear una clasificación?

Los partidos determinantes, de 6 puntos como yo digo, los perdíamos en Lima. Eso nos dejó lejos. Mira, en este último partido ante Venezuela, muchos critican porque no vimos el juego vistoso a la selección pero lo que importaba era ganar. Ya habrá tiempo de que vuelvan a jugar como nos tenían acostumbrados.

10.- ¿Qué recuerdas de tu debut con la selección en un amistoso con Honduras en 1999?

Uno siempre quiere quemar etapas y me sentí bendecido porque pude quemarlas todas. El debut con la selección lo buscaba desde que estuve en Municipal, pero siempre supe que algo faltaba. En 1999 tuve un año muy bueno en Universitario. Gracias a Dios jugué todos los partidos de esa Eliminatoria para el Mundial de 2002.

11.- Como alguien que le tocó vivir realmente lo que es empatarle a Brasil, ¿qué aconsejarías para el duelo de hoy?

No le pueden ceder el balón a Brasil porque te hacen daño. Pero Perú les ha hecho partidos muy buenos, estoy seguro que vamos a concretar.

12.- Eres uno de los que pertenece a la época más gloriosa de Universitario que se recuerda: el tricampeonato. ¿Qué recuerdos de aquellos años?

Llegué en un momento importante en la historia del club. La hinchada te exige porque estas en el club más grande del país. Fue una etapa pequeñita porque la historia en el club es muy grande y estoy contento de haber sido parte de ella.

13.- Coincidiste con Germán Denis jugando en Los Andes de Argentina y en 2019 llegaste a dirigirlo en la ‘U’.

Sí, inclusive cuando Germán viene a Universitario yo me alegré mucho. En Argentina él estaba muy jovencito, jugó unos partidos y se fue a Italia. Verlo después de años me alegró mucho y quien diría que lo pude dirigir de manera interina. El mundo es tan pequeño que no sabes cuándo te lo puedes volver a encontrar.

14.- Tras dejar la dirección técnica interina de la ‘U’, ¿qué proyectos se vienen para ti?

Seguir en el club, seguir creciendo y desarrollándome en lo que es la dirección técnica.

15.- Gracias por esta entrevista.

Gracias a ti y esperamos estar celebrando un triunfo ante Brasil.

DATO

En aquella noche en que Perú le empató 1-1 a Brasil, los dirigidos por Julio César Uribe formaron con Miguel Miranda, Nolberto Solano, Miguel Rebosio, Juan Pajuelo, Percy Olivares y Martín Hidalgo, Juan Jayo, Marko Ciurlizza, Darío Muchotrigo, Roberto Palacios y Flavio Maestri. Ingresaron Gustavo Tempone, Claudio Pizarro y Andrés Mendoza.