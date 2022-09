Juan Reynoso: “Cuando hablan de Paolo Guerrero en el extranjero todos hinchamos el pecho”

Juan Reynoso reconoció lo que simboliza Paolo Guerrero para el fútbol peruano. Además, habló de los duelos ante México y El Salvador por la fecha FIFA

El Cabezón se refirió al significado de Paolo Guerrero para la selección. “Si algo valoramos, más allá del talento que siempre tuvo, es su mentalidad. Todos hemos hinchado el pecho cuando hablan de Paolo Guerrero en el extranjero. En su cabeza se siente con fuerza y no debe demostrar nada a nadie. Viniendo de una lesión seguro cuesta más, pero él terminará demostrando quién es Paolo Guerrero”.

Sobre la convocatoria de Andy Polo señaló lo siguiente: “Es un tema más personal. El tema legal está más que resuelto. Digo con respeto que se debe investigar con detalles antes de salir a opinar de situaciones que no van a pasar. En el tema particular si nos puede rebotar a mal, quédense tranquilos que no va a pasar”.

El DT de la ‘Blanquirroja’ se refirió a la lista selectiva: “Quiero diferenciar que esto fue un selectivo. Queríamos conocer el universo de futbolistas. Me interesaba conocer cómo se desarrollaban en la exigencia física. Con el grueso del grupo convocado trabajaremos el lunes. México es un rival que nos puede complicar si no tomamos precauciones”.

El partido se disputará el sábado 24 de septiembre en el Rose Bowl de Pasadena, California, a partir de las 20:00 de CDMX y Lima (18:00 hora del Pacífico).