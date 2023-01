Juan Reynoso: “Cueva está preocupado por su situación”

El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, se refirió a la situación de Christian Cueva y sus problemas contractuales con el Al-Fateh de Arabia

Christian Cueva, volante de la Selección Peruana, se desvinculó del club Al Fateh por falta de pagos y su futuro se encuentra en el aire por sus problemas contractuales con el club árabe y el Santos de Brasil. En estos momentos, se encuentra entrenando en Trujillo para mantenerse bien físicamente.

La situación del popular Aladino no es lo ideal y por este motivo no sorprende que el seleccionador de Perú, Juan Reynoso, no oculte su preocupación por el futuro de la ’10’ de la Selección Peruana.

“Preocupa que un jugador peruano pase circunstancias como las que está pasando Christian. Tuve la oportunidad de hablar con él, está preocupado como lo estamos todos”, señaló el cabezón Reynoso en la presentación de la nueva camiseta de la Selección Peruana.

“Dios quiera que con la asesoría de sus abogados, de su entorno, la situación se pueda resolver lo antes posible”, agregó el DT de 53 años que en otro momento afirmó que era preferible que Carlos Zambrano y Alex Valera sigan jugando en el extranjero.

