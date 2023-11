Juan Reynoso: “Soy el indicado para dirigir a la Selección Peruana”

El técnico de la Selección Peruana, Juan Máximo Reynoso, habló en conferencia de prensa tras el empate 1-1 frente a Venezuela.

Juan Reynoso respondió sobre su continuidad en la Selección Peruana, tras el mal resultado contra Venezuela:

“Sigo pensando igual, hay momento de especular. Yo respeto las opiniones de todos. Ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada”.

El técnico de la Selección Peruana declaró que todavía no ha sentido que haya hecho mal su trabajo como DT:

“Hoy no ha pasado y ojalá no pase porque si pasara no tendría ningún problema en dar el paso al costado”.

Asimismo, Juan Reynoso no quiso dar ningún argumento para justificar su continuidad como entrenador de Perú:

“No tengo la intención de convencerlos, entonces lo que diga hoy termina cayendo en saco roto. Seguro hay varios argumentos, pero lo que yo diga hoy no va a ser tomado de forma seria”.

Por último, el ‘Cabezón’ Reynoso fue preguntado por el supuesto pedido de despido por parte de Juan Carlos Oblitas:

“No me ha dicho nada, lo ví antes del partido y al final del partido. Me extraña porque si lo ha dicho, me lo debió haber dicho antes en el vestuario, pero quiero pensar que es una situación que no es real”.

