Aclaró que no partió de él la idea de que Oliver Sonne fuera a la conferencia de orensa en la Videna liego del retorno de Santiago de. Chile: “El tema de Oliver fue un consenso con el departamento de prensa, no sé si era marketing. Era para no caer en lo mismo de siempre, de que va A, B, C jugador y le preguntan quién falló este gol, por qué no se hizo esto y se hace un fuego cruzado. A Oliver Sonne la gente lo quiere conocer. Creo que era un buen momento para hablar de otras cosas, no caer en culpablesy que los jugadores terminen enfrentados. Oliver es un chico muy agradable y listo, y va a regresar en esta convocatoria”

Reconoció que no fue acertado opinar sobre cuertos jugadores de la seleccion que militan en el medio local, y que también fue malinterpretado “Creo que se mal interpretó. Debo asumir que no fue el momento y el contexto de no haber aclarado el por qué. Siempre dije que tenemos que mejorar la liga y la verdad lo estamos intentando hacer. Como dije aquel día, eso no lo voy a hacer solo yo, lo tienen que hacer los cuerpos técnicos, los directivos, los equipos y los periodistas nos tendrían que ayudar. No era en base a Reyna ni Zanelatto, sino que los chicos ya se habían dado cuenta, con los números que manejamos, que nos cuesta sostener. No era nada en contra de la Liga ni de Bryan, sino que era para poder abrir los ojos y si queremos un fútbol más competitivo, debemos trabajar mejor en la liga local“.

Planteamiento inicial y lo que cambiará.