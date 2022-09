Juan Reynoso: “Más que premiar a Melgar, no queremos castigarlo”

El director técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, respondió durante la rueda de prensa de este viernes el por qué no está convocando a jugadores de Melgar previamente a los amistosos en septiembre

Juan Reynoso explicó el por qué jugadores de FBC Melgar no están dentro de la lista de convocados para afrontar a México y El Salvador. El “cabezón”, mencionó que no hizo convocatorias del equipo arequipeño por un motivo de trajín de partidos (Melgar venía jugando dos torneos en simultáneo) y para no quitarles futbolistas de cara a 3 partidos importantes en la Liga 1 Betsson.

“Más que premiar a Melgar, lo que no quisiéramos es castigarlo. Si comparas el número de partidos que ha tenido Melgar con el torneo internacional y el local, ya le saca ventaja al resto de clubes. Encima, se perderían 3 partidos (el de la fecha y los dos pendientes) y solo viajarían para jugar algunos minutos de los amistosos, y no lo veo congruente”, indicó.

“Así, de una u otra forma, buscamos optimizar y que los jugadores no se saturen por viajes. En la selección el entrenamiento es menos intenso y menos agresivo que en los clubes, pasa por ese lado”, añadió el estratega peruano.