Juan Reynoso sobre Ruidíaz: “No tiene que demostrar nada”

El director técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, habló sobre la sorpresiva y controversial convocatoria de Raúl Ruidíaz para afrontar los amistosos de septiembre

El actual entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, dio la sorpresa este viernes al dar a conocer la lista de convocados para los amistosos que Perú tiene contra México y El Salvador. Entre las novedades, está Raúl Ruidíaz. El delantero, ausente en los últimos partidos de la “Blanquirroja” en el proceso de Ricardo Gareca, no estuvo por varios meses y ahora regresa.

“Por la capacidad de Raúl. Es un tipo probado en dos ligas importantes como son la mexicana y la MLS. De lo que hablamos con los jugadores del exterior, me mostró la total predisposición y el compromiso de regresar y competir por un lugar. Eso se valora, se agradece y va a tener esa chance”, indicó el “Cabezón” sobre la consideración de “la puga”.

Además, habló de la supuesta deuda que el delantero tiene con la hinchada peruana. “Ruidíaz es un jugador probado. No tiene que demostrar nada, sí, entre comillas, hay un poco la percepción que él no ha rendido a la selección, pero yo sé lo que puede dar Raúl y él quiere esa oportunidad de poder demostrar y se le va a dar. No le quiero cargar una presión extra porque es un tipo de 30, 31 años, que ha hecho goles en la ligas que ha estado. Si tuvo un momento un mal momento en la selección, va a demostrar lo contrario. Pero esto es fútbol. A veces, la metes; y a veces, la pelota choca en el palo y sale”, expresó.