Jueves de fútbol: Horarios y canales hoy 9 de mayo del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, jueves 9 de mayo del 2024.

Descubre la programación de los encuentros de hoy, jueves 9 de mayo del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Bayer Leverkusen vs. AS Roma por la Europa League. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos hoy, jueves 9 de mayo: horario y guía de canales

Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | San Lorenzo vs. Independiente del Valle | STAR Plus, Pluto TV, ESPN

5:00 p.m. | Liverpool vs. Palmeiras | STAR+, ESPN 5

7:00 p.m. | Colo Colo vs. Fulminense | STAR+, ESPN

7:00 p.m. | The Strongest vs. Estudiantes LP | STAR+, ESPN

Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Belgrano vs. Delfín SC | STAR+, ESPN 3

7:00 p.m. | RB Bragantino vs. Racing Club | D Sports, DGO

9:00 p.m. | U. Católica vs. U. La Calera | D Sports, DGO

9:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Lanús | D Sports, DGO

Conference League – UEFA

2:00 p.m. | Olympiacos vs. Aston Villa | STAR+

Europa League – UEFA

2:00 p.m. | Bayer Leverkusen vs. AS Roma | STAR+, ESPN

2:00 p.m. | Atalanta vs. O. Marsella | STAR+, ESPN

