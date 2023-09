Jugador es puesto en suspensión luego de haber apostado

Jugador no podrá tener actividad durante largos meses

Jugador, que milita en la Premier League, es suspendido porque apostó en más de trescientas ocasiones.

Se trata del defensa Harry Toffolo, quien está en las filas del Nottingham Forest y no ha tenido la oportunidad de jugar ningún partido, este zaguero central de veintiocho años cometió la infracción de apostar, no solo aposto una sola vez, sino que lo hizo trescientas setenta y cinco veces cuando jugaba para otro equipo, el Norwich City. Por este suceso, ha sido sancionado por la Asociación Inglesa de Fútbol, el cual es el ente que impone las reglas en el fútbol inglés, y no tendrá actividad por el lapso de cinco meses.

Asimismo, el futbolista deberá asumir también una sanción económica la cual es de aproximadamente veintiún libras esterlinas.

Cabe mencionar que el defensor, que llegó al Forest procedente del Huddersfield, el período que pasó jugó veintiún encuentros y unos minutos del torneo Carabao Cup.

Leer más aquí:

https://todosport.pe/en-paraguay-barros-schelotto-podria-dejar-su-puesto-a-ricardo-gareca-de-la-seleccion/

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.