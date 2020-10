“Jugaremos de igual a igual”

Ricardo Gareca advierte que saldrán al ataque y respalda a Ruidíaz.

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, destacó el nivel de Brasil de cara al compromiso correspondiente a la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Señaló que “será un difícil partido de un resultado incierto y hay que enfocarse en tener buen rendimiento”, indicó en conferencia de prensa.

“Tratar de planificar de la mejor manera el partido, estamos en condición de local, hay que ir a buscarlo. No presupuestamos perder, iremos a ganar y es en lo único que creo”, agregó.

Y sobre el desempeño de Raúl Ruidíaz con la selección, comentó. “Nosotros que fuimos jugadores vemos que a veces las rachas someten a los jugadores a eso. Raúl tiene que estar mentalizado, es un jugador muy importante. Se está sacrificando mucho y eso es lo que reconocemos y vemos. Él tampoco ha tenido grandes situaciones para marcar, pero es un delantero importante que la sigue buscando”, sostuvo el ‘Tigre’.

FRASES SUELTAS

“Me dejó conforme todo el equipo, reconociendo que tenemos que mejorar y bastante. Pudo haber un desacople o inteligencias, propio de que hace meses no jugamos, pero no es algo particular de Perú, todas estamos en las mismas y eso da tranquilidad”.

“Brasil varía los nombres, pero tiene la misma esencia del que ganó la Copa América. Tite es un técnico ofensivo quizá cambie un nombre, pero su esencia no lo cambia”.

“La selección está abierta para quien quiera estar, no hay mayor inconveniente. Nosotros estamos enfocados en los muchachos que quieren estar, no hay ningún problema”.

DATO

Con más partidos en la ‘Era Gareca’

Christian Cueva 61

Pedro Gallese 58

Renato Tapia 54

Yoshimar Yotún 54

Luis Advincula 50

Edison Flores 50