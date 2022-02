Julián Álvarez: “Hablé con Pep y me dio la bienvenida”

River Plate cerró una de sus mejores negociaciones de los últimos años: Álvarez pasó a ser jugador del City de Pep Guardiola.

Julián Álvarez llega a vestir la camiseta del Manchester City por una cifra cercana a los 20 millones de euros y se quedará en el Millonario hasta junio. Por ello, tras el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina, la ‘araña’ ya se puso la camiseta de La Banda para el partido amistoso frente a Vélez Sarsfield por la Copa Juan Gilberto Funes.

En la previa de este encuentro en El Monumental, el jugador de 22 años dialogó con los medios sobre el traspaso y reveló: “Estoy feliz. Hablé con mi representante, los clubes se pusieron en contacto y sucedió todo”.

“Ya hablé con Guardiola, tuvimos una pequeña conversación. Soy un admirador suyo. Me dio la bienvenida, me felicitó por lo que había hecho y se puso contento de que me una al proyecto”, comentó con respecto a Pep Guardiola.

En la última Liga Profesional, en los ‘millonarios’ se consagraron campeones con varias jornadas de antelación, Julián Álvarez terminó con 18 tantos anotados como el máximo goleador, algo que lo dejó en la orbita de varios equipos europeos y, especialmente, de Manchester City.