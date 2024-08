Julián Álvarez se alista para debutar ante Villarreal

Julián Álvarez entró en la lista de convocados del ‘Cholo’ Simeone y podrá disputar sus primeros minutos de La Liga en su visita al Villarreal, en el Estadio de la Cerámica. El Atlético de Madrid buscará arrancar la competición con un buen pie, luego de un gran mercado de fichajes.

El equipo ‘colchonero’ se supo mover en el mercado de pases y consiguió fichar a Conor Gallagher, proveniente del Chelsea, a Robin Le Normand, de la Real Sociedad, a Alexander Sørloth, desde el Villareal, y por su puesto a Julián Álvarez, desde el Manchester City. El club ‘blanquirrojo’ gastó un total de 141 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt al inicio de la temporada.

Uno de los mayores alicientes para ver el encuentro será el debut de la ‘Araña’ en su nuevo equipo. Previo al partido, Diego Simeone se refirió a las capacidades del delantero argentino. “Lo veo bien, sabiendo el lugar que tiene y entendiendo el lugar donde viene. Todas las características que tiene se acercan al ADN del Atlético de Madrid. Esperamos con expectativa todos su rendimiento“, declaró el ‘Cholo’.

Puedes leer:

Con estas contrataciones Atlético de Madrid sueña con conseguir su tan ansiado título de liga, después de quedar en el cuarto puesto la temporada pasada y que no consigue desde la temporada 2020/21 con Luis Suarez a la cabeza. Aunque su entrenador no descarta que sean los únicos movimiento que realice el club español. “Todavía no cerramos la plantilla. A partir de no cerrar la plantilla, necesitamos enfocarnos en el partido de este lunes, ir viendo partido a partido cómo el equipo crece y no aislarnos de eso”.

Julián Álvarez también se mostró optimista durante su llegada a los ‘colchoneros’. “Estoy muy contento, muy ilusionado, y desde el primer momento sentí el cariño de todos los hinchas del Atlético”, sentenció el argentino.

Puedes leer también: Universitario clasificó a la final de la Liga Femenina de fútbol 2024