Julio Cesar Uribe reveló que iba a debutar en Sport Boys y dejar Sporting Cristal

El ‘diamante’ contó que pasó la prueba en Sport Boys y estaba decidido a jugar en Primera División.

Julio César Uribe, exjugador de la selección peruana, contó una anécdota sobre sus inicios como futbolista profesional en Sporting Cristal y su firme de decisión de debutar, incluso en Sport Boys.

El diamante explicó que a los 16 años ya entrenaba con el plantel de Primera División de Sporting Cristal, pero su debut oficial en la Primera División era esquivo.

“No podía debutar, tenía 16 años, yo debuté a los 17. No me hacían debutar, porque yo hacía los partidos de práctica con los de Primera División y era dribleador. Entonces, como no debutaba, me dije ‘me voy de Cristal’. Yo quería jugar en Primera. Me fui a probar a Sport Boys del Callao. Podías ir a probarte, yo ya pertenecía a Cristal, pero yo quería debutar y dije ‘me voy de Cristal’. Mira mi carácter, mi manera de pensar”.

Reveló Julio César Uribe en “La Fe del Cuto”.

El extécnico de la selección peruana afirmó que tomó la decisión de irse a probar a Sport Boys y abandonar Sporting Cristal a los 16 años. El ‘Diamante’ pasó la prueba y tenía todo arreglado para cambiar de camiseta celeste por la rosada.

“Me iba a quedar en Sport Boys para debutar. Voy y le informo a Cristal. Yo quería jugar, yo me he manejado solo siempre. Yo iba detrás de los sueños, cometiendo errores, pero detrás de los sueños”.

Julio César Uribe contó que su decisión de irse estaba tomada, pero Sporting Cristal le negó esa posibilidad, incluso mencionó que lo castigaron.

“Fui a pedir mi carta-pase para jugar por Sport Boys, ya había pasado la prueba. Llegó y Don Lucho Balbuena me dice ‘¿Qué te pasa? No vas a salir, debes tener paciencia’. Y me castigaron. Estando en la reserva me mandaron a los juveniles. Volví a empezar, otra vez a subir, pero después de dos meses ya me volvieron a llamar a Primera División.”