Julio García: “Está pendiente de sanción los incumplimientos de los meses de julio y agosto a Sport Boys”

El abogado Julio García se refirió a la resolución del Tribunal de Licencias sobre Sport Boys y señaló que aún faltan las sanciones al club rosado por otros incumplimientos.

“La Federación Peruana de Fútbol no quiere meterse en los temas pendientes porque los órganos son autónomos y la FPF no está adelantando juicio porque la Federación conoce que hay un tema pendiente. Al margen de lo que se ha resuelto y que uno puede estar de acuerdo o no, yo en lo personal no lo estoy, independientemente de eso está pendiente la sanción por los incumplimientos de los meses de julio y agosto y está pendiente de conocerse la evaluación del cumplimiento o no de setiembre y octubre”, dijo García para Radio Ovación.

“Sin discutir si lees el reglamento de Licencias dice que las obligaciones laborales subsisten aún cuando haya un régimen deportivo excepcional. Acá no podemos perder de vista que guste o no, han habido elementos externos que han hecho que algunos miembros renuncien del Tribunal de Licencias por las amenazas públicas que han habido y eso ya distorsiona la neutralidad que tiene que haber a la hora de juzgar. Ha salido un resultado y a los que correspondan verán si está bien o si ejercen alguna otra acción. Está pendiente de sanción los incumplimientos de los meses de julio y agosto porque esos incumplimientos han sido reconocidos en varias resoluciones de la Comisión, del propio Tribunal. Hay incumplimientos y tienen que ser sancionados, porque si no estamos consagrando el perro muerto en lo deportivo”, sostuvo.

Redactado por: Miguel Casana