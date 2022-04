Julio García: “Para mí, no hay caso”

Julio García, abogado deportivo, cree que hay pocas probabilidades de que proceda un reclamo de Colombia o Chile

Julio García, abogado deportivo, cree que hay pocas probabilidades de que proceda un reclamo de Colombia o Chile. Todo Sport se comunicó con él y señaló que la Federación Ecuatoriana, no tiene motivos de preocuparse por el momento, ya que el caso no tiene nada que ver con el del paraguayo Nelson Cabrera.

“Es un caso diferente, ya que en esa ocasión, se incumplió la norma de FIFA que dicta que los jugadores nacionalizados deben cumplir 5 años de residencia en el país para poder representar una selección nacional. Aquí Castillo no es un jugador nacionalizado. Él en teoría, es un jugador nacido en Ecuador, cuyo registro está en duda. Es decir, es un problema del Estado, eso quiere decir que no infringió una norma de la FIFA, sino que es mucho más complejo”, declaró.

Para García, es muy difícil que proceda algún reclamo, a menos que se descubra que Ecuador intentó sacar ventaja deportiva con el tema Castillo: “Para mí no hay caso. Si me llamara Colombia o Ecuador, lo primero que pediría sería el Registro Civil, pero eso no lo decide FIFA, eso lo decide el país. La única forma que conlleve una sanción es que se demuestre que falsificaron el registro a propósito para que juegue por Ecuador, pero aparentemente esto no es así, ya que el ha jugado toda su vida en Ecuador y siempre en condición de ecuatoriano”.