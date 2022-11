Julio Landauri: “Equipos de ese comportamiento no deberían estar en el fútbol profesional”

Julio Landauri habló sobre las dificultades que vivió como jugador de Carlos Stein durante la temporada 2022. El futbolista, que se mostró conforme con el descenso de los norteños, habló sobre los desplantes, falsas promesas y situaciones que tuvo la administración del club lambayecano con el equipo. Por otro lado, habló sobre las declaraciones de Brandon Palacios en relación a la suspension de 8 jugadores por supuesto vínculo con apuestas.

“Equipos de ese comportamiento no deberían estar en el fútbol profesional. La directiva no cumplió en muchos aspectos, por ejemplo, en un partido contra Cristal jugamos en Lambayeque y no teníamos cancha donde entrenar, entrenamos en sintético y jugamos en natural. Un día nos citan a las 10 de la mañana para entrenar en La Videna, llegamos y nos dijeron que no había cancha, que fuéramos a nuestra casa y que en el trancurso del día nos iban a pasar la voz”, declaró para un medio deportivo.

Por último, el deportista de 36 años habló sobre el día que encontró un murciélago en su dormitorio del hotel: “Nosotros viajábamos siempre por las noches para llegar muy cansados a las 3 o 4 de la mañana. Me eché a descansar y de pronto sentí algo que me golpeó el torso y cuando logro ver debajo de la cama había un pequeño murciélago en el hotel y tuve que bajar a recepción para que puedan sacarlos. Son cosas que pasan, pero que las personas no saben y es bastante complicado”, finalizó.

Redactor: Diego Pecho