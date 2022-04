Jürgen Klopp amplió su contrato hasta el 2026 con Liverpool

El estratega alemán amplió su vínculo con el conjunto de Anfield por 2 temporadas más.

¡Se queda en Anfield! Jürgen Klopp firmó una extensión de contrato en el Liverpool que lo verá permanecer en el club hasta 2026. El entrenador alemán de 54 años disfruta de una estadía exitosa desde que asumió el cargo en octubre de 2015.

El contrato de Klopp expiraba en 2024 con la expectativa de que se tomaría un año sabático, pero se comprometió con un nuevo contrato.

Esta noticia la dio a conocer el mismo club vía sus redes sociales, causando más de una alegría en sus hinchas. “¡I’m so glad! Jürgen is a red!”, puso el equipo inglés en su cuenta oficial de Twitter.

“Cuando los dueños me trajeron la posibilidad de renovar, me pregunté: ¿tengo la energía suficiente? No necesité demasiado tiempo para responder. La respuesta fue muy simple ¡Estoy enamorado de aquí y me siento bien!”, declaró Klopp a los medios de comunicación luego de extender su vínculo con el conjunto de Liverpool.

Por otro lado, tras su renovación, Jürgen Klopp solo está enfocado en una cosa: superar al Villarreal para llegar a la gran final de la Champions League y esperar al ganador entre el Manchester City y el Real Madrid.